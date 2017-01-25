«Енисей» обыграл «Марину Каштелу» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова

Волейболистки «Енисея» на своей площадке победили хорватскую команду «Марина Каштела» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова. Лучшими в составе россиянок были, набравшие по 9 очков. 8 баллов записала на свой счёт. У соперниц самой результативной стали– по 7 очков. Ответный поединок состоится 8 февраля в Хорватии.«Енисей» (Россия) – «Марина Каштела» (Хорватия) – 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).