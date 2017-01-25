«Конельяно» на тай-брейке одолел «Хемик Полице» в матче Лиги чемпионов

Волейболистки итальянского «Конельяно» только на тай-брейке обыграли польский «Хемик Полице» в матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Самым результативным игроком матча стала нападающая хозяев, набравшая 19 очков.Итальянки одержали вторую победу в группе А, полячки потерпели второе поражение.В 4-м туре 8 февраля соперники встретятся вновь, но уже в Италии.«Хемик Полице» (Польша) – «Конельяно» (Италия) – 2:3 (18:25, 25:14, 25:12, 14:25, 11:15).