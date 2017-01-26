«Модена» в трёх партиях обыграла «Телеком» в Лиге чемпионов

Волейболистки итальянской «Модены» обыграли азербайджанский «Телеком» в матче третьего тура Лиги чемпионов среди женских команд. Самым результативным игроком матча стала, принесшая бакинской команде 21 очко.После первого круга «Модена» с тремя победами в активе возглавляет турнирную таблицу группы А, «Телеком» потерпел третье поражение, не выиграв пока ни одной партии.«Модена» (Италия) – «Телеком» (Азербайджан) – 3:0 (25:20, 25:16, 26:24).