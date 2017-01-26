Крючкова встретилась с замгубернатора по поводу долга «Динамо» перед ней

Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, ранее выступавшая за краснодарское «Динамо», сообщила, что встретилась с заместителем губернатора Краснодарского краяи обсудила ситуацию с задолженностью клуба перед ней. Ранее стало известно, что игроки и тренерский штаб «Динамо» не получают зарплату уже семь месяцев.«В среду я встречалась с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Анатольевичем Алексеенко по поводу задолженности клуба передо мной. На встрече присутствовали работники клуба, юристы и главный бухгалтер. Встреча прошла для меня очень продуктивно. Андрей Анатольевич пообещал мне, что, как только деньги у клуба появятся, моя задолженность будет погашена в полном объёме.Словам Андрея Алексеенко я верю. В конце 2015 года „Динамо“ выиграло Кубок России. После этого Алексеенко пришёл к нам в команду на собрание, и задолженность перед нами была погашена в кратчайшие сроки. Я доверяю этому человеку, и именно из-за этого я пошла на приём именно к нему. По срокам пока неизвестно, когда финансирование клуба возобновится», — цитирует Крючкову «Р-Спорт».Генеральный директор клубаранее сообщил, что «никакой встречи у руководства „Динамо“ с руководством края не было».