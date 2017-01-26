Ушаков: не знаю, будет ли «Динамо-Краснодар» существовать дальше

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3 (11:25, 25:21, 25:19, 11:25, 10:15) и признался, что не знает, продолжит ли волейбольный клуб своё существование из-за сложного финансового положения.«Мы сегодня получили большой опыт в матче с московским „Динамо“. Мы поняли, что можем биться. Главное, чтобы нас поддержало руководство Краснодарского края. Мы не знаем, будем ли мы существовать дальше. Если будем, то в каком формате? Пока мы не знаем, будет ли наш клуб или нет. Потенциал у команды есть. Пока мы боремся. Но как дальше будут развиваться события, я не знаю.Естественно, в такой финансовой ситуации очень тяжело мотивировать команду. У меня руки не опускаются. Но у людей, которые рядом, полное опустошение. Семь месяцев без зарплаты — очень большой срок, катастрофически тяжело. Пока новостей от руководства края нет», — цитирует Ушакова «Р-Спорт».