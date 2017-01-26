Панченко: сначала было всё красиво, а потом команду будто подменили

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10).«Мне хочется услышать от игроков, как такое может быть, когда соперник набирает 11 очков, всё получается, всё красиво, а потом две партии – будто команду подменили. Ничего в этих двух партиях не получалось. Будем задавать вопросы игрокам, чтобы понимать, как такое может быть. Переломили за счёт того, что подача у нас была лучше, блок сильнее и мастерство наших игроков повыше. За счёт этого в четвёртой партии удалось выравнять игру, и в пятой партии уже на мастерстве и злости довели до победы.В целом надо смотреть все кондиции игроков, потому что такие перепады говорят о какой-то усталости. Даже по самой игре – слишком большая разница, как две разные команды», — цитирует Панченко «Р-Спорт».