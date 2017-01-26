Казанское «Динамо» вышло в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ, разгромив «Оломоуц»

Казанское «Динамо» в ответном матче 1/16 финала женского Кубка ЕКВ на своей площадке разгромило чешский «Оломоуц». В первой встрече подопечныетакже оказались сильнее в трёх партиях.Бело-голубые вышли в 1/8 финала, где сыграют с клубом «Единство Брчко» из Боснии и Герцеговины, переигравшим в 1/16 финала израильский «Хапоэль Кфар-Саба» в «золотом» сете.«Динамо» (Казань, Россия) — «Оломоуц» (Чехия) — 3:0 (25:11, 25:16, 25:16)3:0.