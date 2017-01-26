Перепёлкин: было моментами ощущение тренировочного матча

Старший тренер казанского «Динамо»поделился впечатлениями от победы своей команды над чешским «Оломоуцом» со счётом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ.«Было моментами ощущение тренировочного матча. Но соперника такого уровня, даже не разбирая его – можно сказать, с закрытыми глазами, – мы должны обыгрывать, не позволять себе никаких осечек. Сегодня мы попытались также включить в нашу игру какие-то новые элементы, плюс в матче приняли участие почти все игроки команды. И, наконец, это был важный этап – после двух серьёзных поражений. Надеюсь, эта игра поможет в восстановлении команды в психологическом плане», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт «Динамо».