Тёплый: наибольшие трудности «Оломоуцу» принесла подача казанского «Динамо»

Главный тренер чешского «Оломоуца»признал закономерность поражения своей команды от казанского «Динамо» со счётом 0:3 в ответном матче 1/16 финала женского Кубка ЕКВ.«Тяжело было играть против такой хорошей команды, как «Динамо-Казань». Первый матч мы проиграли 0:3, и сегодня команда действительно играла не с таким энтузиазмом, как дома в Оломоуце. Но я думаю, что в домашнем матче мы сыграли всё-таки лучше, чем здесь, в Казани.Наибольшие трудности нам принесла подача соперника. Мы должны были бы играть быстрее, но сегодня это было невозможно. А без этого очень тяжело играть против такого высокого блока, как у „Динамо-Казань“, — приводит слова Тёплого официальный сайт „Динамо“.