Стали известны пары 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

26 января определились все участники 1/8 финала женского Кубка ЕКВ. В частности, казанское «Динамо» за выход в четвертьфинал поспорит с «Единством Брчко» из Боснии и Герцеговины.
Кубок ЕКВ. Женщины. 1/8 финала
«Линамар» (Венгрия) — «Безье» (Франция).
«Бусто Арсицио» (Италия) — «Минчанка» (Беларусь).
«Казальмаджоре» (Италия) — ХПК (Финляндия).
«Штутгарт» (Германия) — «Простеёв» (Чехия).
«Галатасарай» (Турция) — «Браник Марибор» (Словения).
«Лодзь» (Польша) — «Канны» (Франция).
«Динамо» (Казань, Россия) — «Единство Брчко» (Босния и Герцеговина).
«Химик» (Украина) — «Визура» (Сербия).