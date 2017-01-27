Стали известны пары 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

26 января определились все участники 1/8 финала женского Кубка ЕКВ. В частности, казанское «Динамо» за выход в четвертьфинал поспорит с «Единством Брчко» из Боснии и Герцеговины.«Линамар» (Венгрия) — «Безье» (Франция).«Бусто Арсицио» (Италия) — «Минчанка» (Беларусь).«Казальмаджоре» (Италия) — ХПК (Финляндия).«Штутгарт» (Германия) — «Простеёв» (Чехия).«Галатасарай» (Турция) — «Браник Марибор» (Словения).«Лодзь» (Польша) — «Канны» (Франция).«Динамо» (Казань, Россия) — «Единство Брчко» (Босния и Герцеговина).«Химик» (Украина) — «Визура» (Сербия).