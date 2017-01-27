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175 лет назад 2016
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Кобзарь: после ОИ сделал вывод, что мой уровень игры ниже, чем я думал

27 января 2017, пятница. 17:42. Волейбол
Связующий «Зенита» Игорь Кобзарь рассказал, как стремился на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и какой вывод сделал после окончания Игр.

«Все эти сезоны в «Зените» я не хотел мириться с ролью второго связующего – постоянно боролся, пытался доказать, что могу помочь, и иногда действительно помогал. Перед «Финалом четырёх» Лиги чемпионов—2016 я говорил, что это мой последний шанс показать Владимиру Романовичу, что я достоин места в олимпийской сборной. Возможно, именно в Кракове удалось его убедить. Хотя после первых сборов Алекно отправил меня домой, взяв Дмитрия Ковалёва. Однако после Мировой лиги вызвал снова. Была радость, но удивления не было, потому что я рвался в сборную, это было моей целью.

На Олимпиаде полноценно отыграл лишь один матч с Аргентиной (1:3). Какой вывод сделал? Что мой уровень игры ниже, чем я думал. Зачем себя обманывать? Когда играл в «Зените», мы всех побеждали. Казалось, что и команда крутая, и я парень неплохой. Но на Олимпиаде, где не было Леона и Андерсона, всё оказалось гораздо сложнее. Я опустился с небес на землю и понял, что мне есть над чем работать. А тот матч с Аргентиной – это был мой упущенный шанс. Вроде удалось выйти и переломить ход игры, но дожать соперника, к сожалению, не получилось. Игра связующего в конечном счёте оценивается по результату», — приводит слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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МВК Зенит-Казань
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