Кобзарь: после ОИ сделал вывод, что мой уровень игры ниже, чем я думал

Связующий «Зенита»рассказал, как стремился на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и какой вывод сделал после окончания Игр.«Все эти сезоны в «Зените» я не хотел мириться с ролью второго связующего – постоянно боролся, пытался доказать, что могу помочь, и иногда действительно помогал. Перед «Финалом четырёх» Лиги чемпионов—2016 я говорил, что это мой последний шанс показать Владимиру Романовичу, что я достоин места в олимпийской сборной. Возможно, именно в Кракове удалось его убедить. Хотя после первых сборов Алекно отправил меня домой, взяв Дмитрия Ковалёва. Однако после Мировой лиги вызвал снова. Была радость, но удивления не было, потому что я рвался в сборную, это было моей целью.На Олимпиаде полноценно отыграл лишь один матч с Аргентиной (1:3). Какой вывод сделал? Что мой уровень игры ниже, чем я думал. Зачем себя обманывать? Когда играл в «Зените», мы всех побеждали. Казалось, что и команда крутая, и я парень неплохой. Но на Олимпиаде, где не было Леона и Андерсона, всё оказалось гораздо сложнее. Я опустился с небес на землю и понял, что мне есть над чем работать. А тот матч с Аргентиной – это был мой упущенный шанс. Вроде удалось выйти и переломить ход игры, но дожать соперника, к сожалению, не получилось. Игра связующего в конечном счёте оценивается по результату», — приводит слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».