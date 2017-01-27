Мичелли будет тренировать «Жешув» в оставшейся части сезона

будет тренером женского волейбольного клуба «Жешув» в оставшейся части сезона-2016/17, сообщает World of volley. Польский клуб недавно расстался с тренером, который был вынужден покинуть пост по состоянию здоровья (ему предстоит пройти трансплантацию почки). Руководству пришлось искать другого тренера, который будет руководить командой в дальнейшем, и они остановились на Лоренцо Мичелли.Итальянский тренер начал сезон на скамейке итальянской команды «Лю-Джо Нордмекканика» и был уволен в ноябре. До этого Мичелли работал в польском клубе «Атом Трефл», турецком «Экзачибаши», итальянском «Фоппапедретти» и других командах.