Патрушев: надо разобраться в работе руководства краснодарского «Динамо»

Секретарь Совета безопасности РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейболапрокомментировал финансовые проблемы краснодарского «Динамо», игроки которого не получают зарплату в течение семи месяцев.«Насколько я понял, у них действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос. В своё время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо будет с этим разобраться», — приводит слова Патрушева ТАСС.