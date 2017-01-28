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175 лет назад 2016
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Лукьянов: тренерский штаб «ФАКЕЛА» старается знать о ребятах всё

28 января 2017, суббота. 15:41. Волейбол
Врач новоуренгойского «ФАКЕЛА» Вадим Лукьянов рассказал об атмосфере в команде и общении с игроками.

«В нашем клубе и внутри команды атмосфера очень хорошая, так что конкретной психологической помощи ребятам не требуется. Конечно, мы разговариваем с игроками на какие-то личные темы, обсуждаем, кого что беспокоит. Где-то пошутим, где-то успокоим. Задушевные беседы обязательно нужны: любой стресс, нервозная обстановка тоже влияет на состояние игрока, на его реакцию во время игры, отвлекает.

Мы стараемся знать о ребятах всё и помочь в нужный момент, чтобы в ходе матча их уже, кроме игры, ничего не волновало. С этого практически каждый мой рабочий день и начинается – игроки приходят на тренировку, я их расспрашиваю, как самочувствие, как настроение, ничего ли не беспокоит. И уже после этого докладываю главному тренеру о физическом состоянии парней, а тот уже с тренером по физподготовке составляет им план тренировки», — приводит слова Лукьянова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ВК "Факел" Сообщить об ошибке
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МВК ФАКЕЛ
Новости. Волейбол
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