Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру» в ЧР по волейболу

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» в гостях в четырёх партиях обыграло «Газпром-Югру» из Сургута со счётом 3:1.Бело-голубые одержали 14-ю победу в сезоне и сохранили второе место, для «Газпрома-Югры» поражение стало 11-м. Матч этих команд в первом круге также завершился в четырёх партиях в пользу «Динамо».«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 20:25).