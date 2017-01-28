«Зенит» одержал 17-ю победу в ЧР, обыграв «Динамо-ЛО»

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке в трёх сетах разгромил «Динамо-ЛО».Лидер соревнований — «Зенит» — одержал 17-ю победу в текущем национальном первенстве (14-ю — со счётом 3:0). «Динамо-ЛО» потерпело 10-е поражение. Матч тех же соперников в первом круге завершился с аналогичным результатом.«Зенит» (Казань) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).