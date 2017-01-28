Гребенников: «Уралу» надо было реабилитироваться за поражение от «Енисея»

Главный тренер «Урала»прокомментировал домашнюю победу над «НОВОЙ» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Нам надо было реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Енисея». В предыдущем туре мы уступили нашему прямому конкуренту, команде, которая заиграла, поэтому сегодня чувствовалась нервозность. Но работу над ошибками мы провели. Чувствовалась сплочённость в команде. Я бы отметил качественную тактическую игру Ковалёва, который грамотно развёл наших нападающих на слабую сторону блока у «НОВЫ». И у нас получилась игра на блоке.Мороз выиграл конкуренцию у остальных диагональных. Да, поэтому в тренировочном процессе мы стараемся загружать Ласко, Колесника и Рыбакова. В частности, Колесника. Он в последних играх больше работал как доигровщик и во встрече с «Енисеем» не мог войти в игру и заменить Мороза. Эту неделю он дополнительно работал как диагональный. Переживания, конечно, есть, но это спорт – конкуренцию выигрывает сильнейший. Ласко надо работать и доказывать своё превосходство. Входить в команду в течение сезона всегда проблематично», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Урала».