Алекно: матч с «Динамо-ЛО» стал подготовкой к встрече ЛЧ с «Фридрихсхафеном»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал 17-ю победу своей команды в матче чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. Казанцы дома обыграли «Динамо-ЛО» со счётом 3:0.«Результат в общем-то был ожидаем. Работа выполнена неплохо, настрой игроков был хорошим и это самое главное. Для нас этот матч стал подготовкой к предстоящей встрече Лиги чемпионов с «Фридрихсхафеном». К сожалению, у нас возникли некоторые сложности. Владимир Мельник подвернул ногу, Евгений Сивожелез только начал тренироваться в полную силу, Игорь Кобзарь заболел.Почему после лёгкой победы «Зенита» в первом сете в двух последующих борьба была более серьёзной? Мы часто делаем выводы из первой партии, поэтому у нас начинаются сложности», — приводит слова Алекно пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.