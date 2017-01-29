Саммелвуо: «Нефтяник» оказался очень тяжёлым соперником

Главный тренер «Кузбасса»прокомментировал тяжёлую победу над «Нефтяником» в матче чемпионата России по волейболу — 3:1 (15:25, 26:24, 25:22, 27:25).«Спасибо оренбургскому «Нефтянику» за сегодняшнюю игру. Они оказались очень тяжёлым соперником. В начале матча хозяева лучше играли и на подаче, и на приёме. В первой партии они разрывали наш блок, забили нам много мячей блок-аутом. Потом мы разыгрались и начали действовать лучше. В равных концовках мы были спокойнее. Но разница в счёте всё равно очень маленькая. Мяч туда, мяч сюда, и всё могло сложиться по-другому. Очень рад, что мы сегодня победили. Сыграли не так хорошо, но всегда надо учитывать то, как играет соперник», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.