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Женский клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал матч ЧР по волейболу в Казани

29 января 2017, воскресенье. 17:19. Волейбол
Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал гостевой матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо».

«Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани. Счёт — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)», — сообщается на странице краснодарского клуба в «Твиттере».

Накануне мужская команда краснодарского клуба бойкотировала домашний матч 17-го тура с «Енисеем», и ей также было засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Разница лишь в том, что мужской клуб — аутсайдер чемпионата России, а женский борется за медали турнира. Бойкот объявлен с целью обратить внимание руководства Краснодарского края и спонсоров на финансовые проблемы клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Динамо Краснодар
Новости. Волейбол
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