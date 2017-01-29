Женский клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал матч ЧР по волейболу в Казани

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал гостевой матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо».«Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани. Счёт — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)», — сообщается на странице краснодарского клуба в «Твиттере».Накануне мужская команда краснодарского клуба бойкотировала домашний матч 17-го тура с «Енисеем», и ей также было засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Разница лишь в том, что мужской клуб — аутсайдер чемпионата России, а женский борется за медали турнира. Бойкот объявлен с целью обратить внимание руководства Краснодарского края и спонсоров на финансовые проблемы клуба.