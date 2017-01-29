Макаров: у игроков «Динамо» (Краснодар) есть право сказать «до свидания»

Генеральный менеджер женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар)объяснил решение команды о невыходе на гостевой матч чемпионата России против казанского «Динамо».«На такой шаг команда пошла, потому что мы уже достигли какого-то предела. Нам на протяжении 7-8 месяцев не платят зарплату, хотя мы играем в разных соревнованиях. В таких условиях сложно рассчитывать на серьёзный результат. В таком состоянии можно даже травму получить, будучи психологически подавленным, когда у тебя масса бытовых нерешенных проблем. Такое тоже возможно. Такое решение нельзя запланировать, оно принимается здесь и сейчас. Мы летели сюда и надеялись, что будут какие-то подвижки. Надежда остаётся с нами, мы не будет опускать руки и надеемся, что руководство обратит на нас внимание.Следующий матч? Я не знаю, что будет. Поймите, такая ситуация – это очень эмоциональная вещь. Если учитывать, что нам не платят столько месяцев зарплату, у игроков есть моральное право сказать «до свидания», а я только поблагодарю их за отличную работу, которую они проделали. Они востребованы, они уедут играть в хорошие клубы и зарабатывать деньги», – приводит слова Макарова «Татар-информ».