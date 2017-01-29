Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Протоном» в ЧР по волейболу

В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» на выезде в четырёх партиях одержало победу над саратовским «Протоном».Для бело-голубых это 13-я победа в текущем национальном первенстве. «Протон» потерпел 11-е поражение. В матче первого круга саратовские волейболистки не смогли взять у «Динамо» ни одной партии.«Протон» (Саратовская область) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (18:25, 26:24, 11:25, 19:25).