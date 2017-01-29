Перепёлкин: для казанского «Динамо» бойкот матча ЧР стал неожиданностью

Старший тренер казанского «Динамо»прокомментировал бойкот матча 15-го тура чемпионата России по волейболу между его командой и краснодарским «Динамо», капитаном которого является его жена«Мы предполагали, что подобное может случиться. До игры мы разговаривали с женой по телефону, и она выразила общекомандное желание выйти на игру. Однако серьёзность ситуации заставила именно уже в раздевалке принять другое решение. Вы сами видите, что во всех последних матчах творит эта команда. В профессиональном спорте, наверно, никто не видел такого, чтобы в подобной ситуации команда могла бороться с суперклубами в Лиге чемпионов, на зубах вырывать матчи. Тому подтверждением был и наш матч в 6-м туре в Краснодаре. Их игра вызывает только восхищение! Они профессионалы, но отсутствие каких-либо подвижек заставило их принять такое решение. Мы же в «Динамо-Казань» узнали об этом решении в последний момент, и для нас оно было неожиданным.То, что матч не состоялся, я как тренер категорически не поддерживаю. Но правильная ли это мера или неправильная, не мне решать. Однако всё, что делает по жизни моя жена, я поддерживаю всегда», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт казанского «Динамо».