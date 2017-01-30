Панков: «Заречью» не хватает финишного рывка

Главный тренер подмосковной команды «Заречье-Одинцово»прокомментировал поражение от «Уралочки-НТМК» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Мы оказывали сопротивление сопернику в матче. Понятно, что нам не хватает опыта. Особенно опыта международных встреч. Ведь в этом сезоне мы должны были выступать в Кубке вызова ЕКВ, но не выступаем. А «Уралочка» выступает в Лиге чемпионов и играет против лучших команд Европы. Её игроки набираются опыта. Мы бы хотели тоже играть еврокубки, но нам не дают. Плюс у нас идет постоянное недофинансирование – мы не можем провести полноценные сборы. Из всего этого и складываются наши недоуспехи. Девушки стараются, но не получается. Команде надо помочь. К сожалению, помощи пока нет.Если говорить об игре, то плохо сыграла Романова, Малыгина нестабильно атаковала. Юринская тоже – бьёт – не бьёт. Нет стабильности в игре. Мы могли выиграть и первую, и вторую партии, когда настигали соперниц. Надо было решительно сыграть концовку, а не просто перебить мяч на другую сторону. Нам не хватает финишного рывка.Как расцениваю ситуацию в Краснодаре? Очень жаль, что одна из лучших команд России теряет возможность играть, а ведь клуб представлял нашу страну в Лиге чемпионов. В Краснодаре находятся игроки сборной, в том числе одна из наших лучших воспитанниц последних лет — Наталья Малых. Очень жаль, что команда не может существовать», — приводит слова Панкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.