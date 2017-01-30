Старцева: очень жаль, что в чемпионате России команды закрываются и пропадают

Связующая и капитан казанского «Динамо»прокомментировала бойкот матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги волейболистками краснодарского «Динамо».«Честно, очень обидно, потому что я играла в этом клубе. Мне туда очень приятно приезжать. Обидно, потому что хорошая команда, и всё, что творится там, не есть хорошо. Мы даже немножко сами прослезились, потому что реально жалко девчонок. Маша Перепёлкина сказала такие слова, которые невозможно спокойно слушать и воспринимать. Очень жаль, что в чемпионате России команды закрываются и пропадают. Но когда такое было, чтобы команда просто не выходила на игру? Это печально.Мы знали, что мужская команда краснодарского „Динамо“ вчера не вышла на игру. Мы подумали, что раз девочки вышли разминаться и готовиться к игре, матч состоится. У меня даже мыслей таких не было. Только в момент объявления команд мы поняли, что они приняли такое же решение, как и мужская команда», — приводит слова Старцевой «Татар-информ».