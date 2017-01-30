Старцева: очень жаль, что в чемпионате России команды закрываются и пропадают

Связующая и капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала бойкот матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги волейболистками краснодарского «Динамо».
«Честно, очень обидно, потому что я играла в этом клубе. Мне туда очень приятно приезжать. Обидно, потому что хорошая команда, и всё, что творится там, не есть хорошо. Мы даже немножко сами прослезились, потому что реально жалко девчонок. Маша Перепёлкина сказала такие слова, которые невозможно спокойно слушать и воспринимать. Очень жаль, что в чемпионате России команды закрываются и пропадают. Но когда такое было, чтобы команда просто не выходила на игру? Это печально.
Мы знали, что мужская команда краснодарского „Динамо“ вчера не вышла на игру. Мы подумали, что раз девочки вышли разминаться и готовиться к игре, матч состоится. У меня даже мыслей таких не было. Только в момент объявления команд мы поняли, что они приняли такое же решение, как и мужская команда», — приводит слова Старцевой «Татар-информ».