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175 лет назад 2016
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Волейболистки «Динамо-Краснодар» обратились с открытым письмом к губернатору

30 января 2017, понедельник. 09:40. Волейбол
Волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с открытым письмом с просьбой о личной встрече к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В середине января стало известно, что клуб задолжал игрокам женской и мужской команд зарплату за семь месяцев. 28 января волейболисты «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем». 29 января на встречу с казанскими одноклубницами не вышли игроки женской команды краснодарского «Динамо».

«Уважаемый Вениамин Иванович!

В волейбольном клубе „Динамо“ (Краснодар) сложилась непростая ситуация, требующая Вашего вмешательства.

По состоянию на 29 января 2017 года задолженность по заработной плате перед игроками и персоналом клуба не погашена. Положенные по контрактам деньги, которые являются единственным источником дохода для игроков и персонала клуба, не выплачивались с июля 2016 года до сего времени. Это повлекло за собой тяжёлые последствия. Игрокам нечем платить за жильё, нечем оплачивать взносы по кредитам, даже нет средств, чтобы доехать до места работы. Многие получили уведомления, пока устные, от собственников жилья, которое снимают иногородние сотрудники, о скором выселении в случае непогашения задолженности за аренду. Бытовые проблемы усугубляются полной неизвестностью.

Руководство клуба не может внятно ответить на вопросы, связанные со сроками погашения задолженности, постоянно ссылается на отсутствие поддержки со стороны краевых властей и переадресует все претензии к администрации Краснодарского края. Нам даже достоверно не известно о причинах отсутствия денег. Изначально доходила информация, что свои обязательства не выполняет спонсор – компания „Роснефть“. Позже из СМИ стало известно, что компания „Роснефть“ полностью выполнила свои обязательства, но деньги до нас так и не дошли.

Финансовые проблемы значительно осложняют участие команды в чемпионате России и европейской Лиге чемпионов, а также ставят под угрозу дальнейшее существование волейбольного клуба „Динамо“ (Краснодар), который имеет более чем 70-летнюю историю. Только за последние годы наш клуб стал неоднократным обладателем Кубка России и призёром чемпионатов страны, обладателем Кубка Вызова, двукратным победителем Кубка ЕКВ, серебряным призёром клубного чемпионата мира.

Отсутствие внимания к критической ситуации вынуждает нас бойкотировать матчи первенства России. Этот шаг нам дался очень нелегко, так как мы всегда настроены на победу и готовы играть на равных с ведущими клубами России, Европы. Наш коллектив всегда выполнял все обязательства перед клубом и страной. Бойкотирование матчей – это крайний шаг в сложившейся ситуации.

Коллектив волейбольного клуба „Динамо“ (Краснодар) просит Вас лично принять игроков и сотрудников клуба в ближайшее время.

Коллектив ЖВК „Динамо“ г. Краснодар», — приводит текст письма «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар МВК Динамо Краснодар
Новости. Волейбол
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