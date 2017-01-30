Гансонре: если ошибаешься в матче с «Динамо-Москва», то выравнять игру сложно

Доигровщица саратовского «Протона»прокомментировала поражение от московского «Динамо» в 15-м туре чемпионата России со счётом 1:3 (18:25, 26:24, 11:25, 19:25).«Сегодня у нас был очень серьёзный соперник, но мы старались бороться, даже выиграли одну партию. Но был ряд ошибок. А с таким соперником если допускаешь ошибки, то очень сложно потом выравнять игру. В третьей партии не смогли преодолеть соперника. Но одно скажу точно: все девочки старались и хотели выиграть. Какие-то ошибки были невынужденные, какие-то нас заставил сделать соперник. Но в целом, считаю, мы показали хорошую игру», — цитирует Гансонре официальный сайт ВФВ.