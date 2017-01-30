Гендель: с игроками «Динамо» встретится вице-губернатор Краснодарского края

В субботу и воскресенье волейболисты краснодарского «Динамо», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба, бойкотировали матчи чемпионата России: мужчины домашнюю встречу с красноярским «Енисеем», женщины – выездной матч против казанского «Динамо». Первый результат есть. Вице-губернатор Краснодарского края31 января встретится с игроками по поводу многомесячной задолженности по зарплате, сообщила волейболистка«После вчерашней нашей акции с бойкотом матча в Казани нам сообщили, что наконец-то вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко встретится с мужской и женской командой „Динамо“. Эта встреча пройдёт во вторник вечером в Краснодаре. Может, на этой встрече нам что-то объяснят.Если бы мы не обратились к прессе, наша проблема не решалась бы. Получается, что через прессу мы выходим на больших чиновников, просим помощи. Спасибо журналистам, только они нам помогают. Иначе проблема бы просто не решалась, всё стояло, как и было. Вот что самое обидное. И такое ведь может случиться со всеми. В прошлом году столько всего выиграла женская команда „Динамо“ (Краснодар), и в этом году хорошо играем, но, видимо, это никому не нужно», — приводит слова Гендель «Р-Спорт».