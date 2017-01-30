Москвичи Поляк и Ракусов выиграли турнир по волейболу на снегу в Туле

28 января в Туле состоялся IV открытый турнир по волейболу на снегу, организованный компанией «Медиа Траст» в рамках ежегодных соревнований по пляжному волейболу TULA OPEN. В турнире сыграли 12 мужских команд. Среди них представители Тулы, Москвы, Новомосковска, Болохово, Одоева, Щёкино и даже участник из Ханоя (Вьетнам). Судьями соревнований выступили спортсменки тульской женской волейбольной команды «Тулица».Главный приз соревнований завоевали москвичи Александр Поляк и Павел Ракусов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись туляки Леонид Кипиченко и Дмитрий Воронков. Третье место заняли также спортсмены из Тулы – братья Константин и Леонид Картавенко.Напомним, что совсем недавно, а именно 14 декабря 2016 года, волейбол на снегу признали в России официальной спортивной дисциплиной.