Богомолов будет играющим тренером «Белогорья»

В матче 17-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» — «Локомотив» (3:0) состоялось возвращение на площадку блокирующего белгородской команды, сообщает пресс-служба клуба.Дозаявка на чемпионат России бразильского связующеговынудила белгородский клуб отзаявить другого легионера, и теперь блокирующийбудет играть за «львов» только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов. С этого момента в чемпионате России «Белогорье» может рассчитывать только наи молодого блокирующего. Поэтому руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды.Едва состоялась заявка, как знаменитый блокирующий, клубный чемпион мира—2014, после двухлетнего перерыва впервые вышел на площадку. В матче с «Локомотивом» Богомолов выходил вместо Марлона на переднюю линию, а в атакующих действиях команды он пока не участвовал. Выступать Александр будет под номером «6».