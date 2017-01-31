Каландадзе перешёл в турецкий «Паландокен»

Российский диагональный, в начале января из-за пересмотра условий контракта покинувший греческий «Ираклис», продолжит карьеру в клубе «Паландокен», выступающем во втором дивизионе чемпионата Турции, сообщает «Спорт Бизнес Online».Свой последний матч за «Ираклис» 27-летний Каландадзе сыграл 22 декабря.В российской Суперлиге Каландадзе выступал за «Металлоинвест» (2008/09), «Белогорье» (2009/10, 2012/13, 2014/15), «Газпром-Югру» (2011/12), харьковский «Локомотив» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2015/16).