Орлова: Кузюткин иногда выгонял с тренировки, если кто-то спустя рукава работал

Чемпионка Европы — 2015 блокирующая швейцарского «Волеро»рассказала о своём опыте работы с, который будет назначен новым главным тренером женской сборной России. Президиум ВФВ, на котором должно состояться назначение Кузюткина, пройдёт 2 февраля.«Я работала с Владимиром Ивановичем и в Белгороде, и в Омске. От работы с Кузюткиным у меня остались только положительные впечатления. Это сильный тренер, который очень хорошо проводит разбор соперника, грамотно выстраивает тренировки. Помню, очень много работали над защитой. Каждая тренировка не обходилась без этого. Владимир Иванович всегда следит за дисциплиной на площадке. Не было такого, чтобы кто-то не бросился за мячом или не побежал. Иногда и выгонял с тренировки, если кто-то спустя рукава работал. Думаю, что Кузюткин поможет сборной России и подтянет защиту», — цитирует Орлову «Р-Спорт».