Кошелева: Кузюткин в сборной России — это одна из самых приятных новостей

Доигровщица сборной России по волейболупрокомментировала возможный приход на пост главного тренера, а также решение игроков краснодарского «Динамо» о бойкоте матча с «Енисеем» в связи с финансовым положением клуба.«Это одна из самых приятных новостей для меня. Как для игрока прежде всего, который желает побеждать и расти. Для меня это очень радостная новость. Я хочу напомнить, что с Владимиром Ивановичем мы выиграли чемпионат мира в 2010 году. Когда мы начали работать с Владимиром Ивановичем, мне было 20 лет, и он дал мне как игроку очень многое. Я за это ему очень благодарна. Я знаю, как он работает, что он требует, какую команду он может создать, и я верю в наш общий успех. Очень рада буду, если это решение подтвердится, потому что это большой плюс для всех игроков и нашей сборной в целом.Я считаю, что этот бойкот матча с «Енисеем» игроками «Динамо» — правильный шаг. Главное, что мне всегда было непонятно в клубе, – это равнодушие акционеров, людей, которые стоят наверху. К нам никогда никто не приходил и не объяснял конкретику, а без этого тяжело. Это уже такой последний шанс на надежду, крик души, чтобы обратить внимание на себя», — приводит слова Кошелевой «Р-Спорт».