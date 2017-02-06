Волков: моя зарплата в «Кунео» была в три раза меньше, чем в «Динамо-Москва»

Олимпийский чемпион 2012 года, бронзовый призёр Игр-2008 блокирующий, в январе подписавший контракт с московским «Динамо», рассказал о своём опыте выступления за итальянский «Кунео» и сообщил, что в чемпионате России зарабатывает в три раза больше.«До приезда в Италию был слишком уверенным в себе и немного лентяем. В «Динамо» не было конкуренции, чтобы ты ни делал, как ни тренировался, всё равно попадал в состав. До Олимпиады оставался год, и поступило предложение из Италии. А итальянский чемпионат был одним из сильнейших, если не самым сильным. Мне казалось, что на тот момент я остановился в росте, хотелось сделать шаг вперёд.На те деньги, что я там получал, купить жильё было невозможно. Моя зарплата в «Кунео» была в три раза меньше, чем в «Динамо». Я сознательно пошёл на уменьшение зарплаты, потому что поехал в другую страну не зарабатывать. Хотя для итальянского чемпионата у меня был приличный контракт.Посещали мысли: хорошо бы иметь домик где-нибудь на берегу тёплого моря. Но дальше этого не заходило», — цитирует Волкова «Советский спорт».