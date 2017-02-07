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Русакова: краснодарскому «Динамо» по силам «Динамо» (Москва)

7 февраля 2017, вторник. 00:38. Волейбол
Волейболистка краснодарского «Динамо» Виктория Русакова (Чаплина) прокомментировала предстоящую встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Динамо», которая пройдёт в Краснодаре 7 февраля.

«На матч с «Динамо» (Москва) у нас боевое настроение. Если мы сделаем меньше своих ошибок, которые допустили в первой и в четвёртой партиях в последней нашей встрече с ними, то, я думаю, нам они по силам. Как говорит тренер: «Вы, наверное, увидели, что мы можем побеждать эту команду».

После пятого сета лигочемпионского матча с «Динамо» (Москва) в третьем туре чувствовали больше, конечно, разочарование. Мы могли победить… Но у нас есть свои моменты, нюансы… Учитывая то, что теперь про нас говорят их руководители, я думаю, на этот матч у нас будет ещё больше злости», — приводит слова Русаковой пресс-служба краснодарского «Динамо».
Источник: Официальный сайт ВК "Динамо-Краснодар" Сообщить об ошибке
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