Русакова: краснодарскому «Динамо» по силам «Динамо» (Москва)

Волейболистка краснодарского «Динамо»прокомментировала предстоящую встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Динамо», которая пройдёт в Краснодаре 7 февраля.«На матч с «Динамо» (Москва) у нас боевое настроение. Если мы сделаем меньше своих ошибок, которые допустили в первой и в четвёртой партиях в последней нашей встрече с ними, то, я думаю, нам они по силам. Как говорит тренер: «Вы, наверное, увидели, что мы можем побеждать эту команду».После пятого сета лигочемпионского матча с «Динамо» (Москва) в третьем туре чувствовали больше, конечно, разочарование. Мы могли победить… Но у нас есть свои моменты, нюансы… Учитывая то, что теперь про нас говорят их руководители, я думаю, на этот матч у нас будет ещё больше злости», — приводит слова Русаковой пресс-служба краснодарского «Динамо».