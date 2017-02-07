Стойчев может возглавить «Модену» в ближайшие дни

Болгарский специалистявляется главным кандидатом на пост наставника итальянской «Модены», сообщает World of Volley. Его назначение может состояться в ближайшие дни. Накануне руководство клуба расторгло контракт с главным тренеромпо обоюдному согласию.Ранее президент клубапризнавалась, что хотела бы видеть Стойчева у руля команды.В Лиге чемпионов «Модена» одержала четыре победы подряд на групповом этапе. В чемпионате Италии команда располагается на четвёртой позиции после 21-го тура.