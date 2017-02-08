«Галатасарай» и «Линамар» сделали первые шаги к 1/4 финала женского Кубка ЕКВ

Турецкий «Галатасарай» в первом матче 1/8 финала женского Кубка ЕКВ дома уверенно переиграл словенский «Браник». Ответная встреча пройдёт в Мариборе 23 февраля.
В другом противостоянии венгерский «Линамар» на своей площадке в четырёх сетах взял верх над французским «Безье». Ответный матч состоится 21 февраля.
Женщины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первые матчи
«Галатасарай» (Турция) — «Браник» (Словения) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:15)
«Линамар» (Венгрия) — «Безье» (Франция) — 3:1 (23:25, 25:10, 25:13, 25:23).