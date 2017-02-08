«Олимпиакос», «Астерикс Кильдрехт» и «Острава» вышли в 1/4 финала Кубка Вызова

Бельгийский «Астерикс Кильдрехт» в пяти партиях победил на выезде венгерский «Вашаш» в ответном матче 1/8 финала женского Кубка Вызова. В первой встрече также сильнее были бельгийки, которые и вышли в четвертьфинал. В следующую стадию пробились греческий «Олимпиакос» и чешская «Острава».«Вашаш» (Венгрия) — «Астерикс Кильдрехт» (Бельгия) — 2:3 (25:19, 13:25, 13:25, 25:19, 10:15)1:3.«Кралово Поле» (Чехия) — «Острава» (Чехия) — 1:3 (25:12, 20:25, 19:25, 19:25)0:3.«Олимпиакос» (Греция) — «Чанаккале Беледиеси» (Турция) — 3:2 (19:25, 25:17, 21:25, 25:14, 16:14)3:2.