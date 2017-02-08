«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в США

В Форт-Лодердейле (США) стартовал турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу. Во втором раунде квалификации россиянкиобыграли испаноксо счётом 2:0 (21:11, 21:19) и вышли в основной раунд соревнований.С группового этапа стартует ещё один российский дуэт —Бирлова и Макрогузова сыграют в группе G, Барсук и Уколова — в квартете H. Турнир в Форт-Лодердейле завершится 12 февраля.