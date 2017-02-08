«Модена» одержала четвёртую победу на групповом этапе Лиги чемпионов

В матче четвёртого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов итальянская «Модена» в гостях в четырёх партиях взяла верх над бакинским «Телекомом» со счётом 3:1. Самым результативным игроком матча стала сербская нападающая «Модены» Йована Бракочевич, набравшая 33 очка.
«Модена» с 4 победами в активе единолично возглавляет группу А, «Телеком» потерпел 4 поражения.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа А. 4-й тур
«Телеком» (Азербайджан) – «Модена» (Италия) — 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 22:25).