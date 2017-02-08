«Уралочка-НТМК» вновь проиграла «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

В матче четвёртого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов турецкий «Экзачибаши» на своей площадке в четырёх партиях нанёс поражение российской «Уралочке-НТМК» со счётом 3:1. Самой результативной в составе екатеринбургских волейболисток стала, набравшая 26 очков. У хозяек 23 очка на счету, 13 балов набрала российская нападающая турецкого клуба«Уралочка» дважды проиграла «Экзачибаши» на групповом этапе и на данный момент занимает третье место в группе D, которую возглавляют турецкие волейболистки.«Экзачибаши» (Турция) — «Уралочка-НТМК» (Россия) — 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16).