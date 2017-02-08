Казанское «Динамо» разгромило «Единство Брчко» в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских волейбольных команд казанское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях разгромило боснийский клуб «Единство Брчко» со счётом 3:0. Самой результативной в составе бело-голубых стала, набравшая 15 очков. На счету– 10 баллов.Ответный матч динамовки проведут на выезде 22 февраля.«Динамо» (Казань, Россия) – «Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (25:12, 25:11, 25:17).