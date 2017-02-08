«Енисей» разгромил «Марину Каштелу» и вышел в четвертьфинал Кубка вызова

Волейболистки «Енисея» вышли в четвертьфинал Кубка вызова. В ответном матче 1/8 финала красноярская команда на выезде в трёх партиях разгромила хорватский клуб «Марина Каштела». Преимущество россиянок было столь велико и очевидно, что в третьей партии хозяйки площадки сумели набрать лишь пять очков. Самым результативным игроком матча сталаиз «Енисея», набравшая 17 очков.Первый матч также закончился победой «Енисея» в трёх партиях. В 1/4 финала «Енисей» сыграет с чешской «Остравой».«Марина Каштела» (Хорватия) — «Енисей» (Россия) — 0:3 (21:25, 18:25, 5:25).