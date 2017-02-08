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175 лет назад 2016
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«Фенербахче» одержал 4-ю победу на групповом этапе Лиги чемпионов

8 февраля 2017, среда. 21:55. Волейбол
Волейболистки турецкого «Фенербахче» на своей площадке в трёх партиях обыграли польскую команду «Домброва-Гурнича» в матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Самым результативным игроком матча стала нападающая польского клуба Хелена Хорка, набравшая 17 очков. 16 баллов записала на свой счёт Ким Ён-Кун из «Фенербахче».

«Фенербахче» с 4 победами в четырёх матчах лидирует в группе С, «Домброва-Гурнича» занимает третье место.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа С. 4-й тур

«Фенербахче» (Турция) — «Домброва-Гурнича» (Польша) — 3:0 (25:15, 25:20, 26:24).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ЖВК Фенербахче
Новости. Волейбол
8 февраля 2017, среда
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