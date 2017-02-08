«Фенербахче» одержал 4-ю победу на групповом этапе Лиги чемпионов

Волейболистки турецкого «Фенербахче» на своей площадке в трёх партиях обыграли польскую команду «Домброва-Гурнича» в матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Самым результативным игроком матча стала нападающая польского клуба, набравшая 17 очков. 16 баллов записала на свой счёт Ким Ён-Кун из «Фенербахче».«Фенербахче» с 4 победами в четырёх матчах лидирует в группе С, «Домброва-Гурнича» занимает третье место.«Фенербахче» (Турция) — «Домброва-Гурнича» (Польша) — 3:0 (25:15, 25:20, 26:24).