«Хемик» на тай-брейке вырвал победу у «Конельяно» в матче ЛЧ

Волейболистки итальянского «Конельяно» на своём паркете на тай-брейке уступили польской команде «Хемик Полице» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Самым результативным игроком матча стала американская диагональная «Конельяно», набравшая 25 очков. В составе польского клуба 24 очка записала на свой счётПосле 4 туров «Хемик» и «Конельяно» имеют в активе по 2 победы. Итальянский клуб с 7 очками занимает второе место в группе А, польский (6 очков) — третье.«Конельяно» (Италия) — «Хемик Полице» (Польша) — 2:3 (25:23, 20:25, 20:25, 25:20, 8:15).