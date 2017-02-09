Доигровщик Фоменко продолжит карьеру в «Динамо» из Ленинградской области

«Динамо» из Ленинградской области объявило о подписании контракта с доигровщиком Антоном Фоменко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. 29-летний волейболист начал сезон в «Белогорье». Также в его активе игра за подмосковную «Искру», московский ЦСКА, «Ярославич», новоуренгойский «ФАКЕЛ» и нижневартовскую «Югру-Самотлор».

На данный момент «Динамо» из Ленинградской области располагается на девятой позиции в турнирной таблице мужского чемпионата России, имея в активе 19 очков.