«Волеро» разгромил «Альбу Блаж» в женской Лиге чемпионов

Швейцарский «Волеро» разгромил румынскую «Альбу Блаж» в четвёртом туре группового этапа женской Лиги чемпионов. Команда из Румынии не смогла набрать более 18 очков ни в одной из партий. «Волеро» одержал третью победу в четырёх встречах, а румынки потерпели четвёртое поражение кряду.21 февраля «Альба» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Волеро» 22 февраля встретится с «Динамо» из Москвы.«Волеро» (Швейцария) — «Альба Блаж» (Румыния) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).