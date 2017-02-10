Стояновский и Ярзуткин проиграли в первом раунде плей-офф турнира в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу. Российские «пляжники»в третьем туре группового этапа проиграли латвийцамсо счётом 1:2 (19:21, 21:15, 12:15). Это поражение стало первым для Вячеслава и Никиты на турнире. Они стали первыми в группе B.в третьем туре проиграли американцам— 0:2 (19:21, 15:21) и стали третьими в группе A.В первом раунде плей-офф Олег и Артём уступили канадцамсо счётом 0:2 (17:20, 20:22).Красильников и Лямин стартуют в плей-офф со второго раунда.