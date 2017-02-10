Стояновский и Ярзуткин проиграли в первом раунде плей-офф турнира в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу. Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин в третьем туре группового этапа проиграли латвийцам Янису Шмединьшу и Александрсу Самойловсу со счётом 1:2 (19:21, 21:15, 12:15). Это поражение стало первым для Вячеслава и Никиты на турнире. Они стали первыми в группе B.
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в третьем туре проиграли американцам Филу Дальхауссеру и Нику Луцене — 0:2 (19:21, 15:21) и стали третьими в группе A.
В первом раунде плей-офф Олег и Артём уступили канадцам Сэму Педлоу и Сэму Шахтеру со счётом 0:2 (17:20, 20:22).
Красильников и Лямин стартуют в плей-офф со второго раунда.