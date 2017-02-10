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175 лет назад 2016
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Стояновский и Ярзуткин проиграли в первом раунде плей-офф турнира в США

10 февраля 2017, пятница. 10:04. Волейбол
В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу. Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин в третьем туре группового этапа проиграли латвийцам Янису Шмединьшу и Александрсу Самойловсу со счётом 1:2 (19:21, 21:15, 12:15). Это поражение стало первым для Вячеслава и Никиты на турнире. Они стали первыми в группе B.

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в третьем туре проиграли американцам Филу Дальхауссеру и Нику Луцене — 0:2 (19:21, 15:21) и стали третьими в группе A.

В первом раунде плей-офф Олег и Артём уступили канадцам Сэму Педлоу и Сэму Шахтеру со счётом 0:2 (17:20, 20:22).

Красильников и Лямин стартуют в плей-офф со второго раунда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вячеслав Красильников
Новости. Волейбол
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