Женская сборная РФ по волейболу узнала соперников в финальной части ЧЕ (U18)

В Нидерландах прошла жеребьёвка финального турнира чемпионата Европы (U18) по волейболу среди девушек, который пройдёт 1-9 апреля в Арнеме. Сборная России попала в первую группу, где сыграет с командами Турции, Болгарии, Германии, Италии и хозяйками континентального первенства. Во второй группе сыграют команды Польши, Греции, Сербии, Беларуси, Румынии и Словении, сообщает пресс-служба ЕКВ.Сборная России получила право выступить в финальном турнире чемпионата Европы как один из восьми победителей второго раунда квалификации. Россиянки являются действующими победительницами турнира, так как два года назад в Пловдиве завоевали золотые медали, призёрами были сербские и бельгийские волейболистки.По традиционной формуле финальной части чемпионата Европы, после однокругового турнира в группе по две сильнейшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в полуфиналах. Шесть лучших европейских команд получат путёвки на ЧМ (U18), который пройдёт в августе в Аргентине, а семёрка лучших в конце июля присоединится к Венгрии на Всемирном юношеском олимпийском фестивале в Дьоре.