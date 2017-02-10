«Пляжники» Красильников и Лямин не смогли выйти в четвертьфинал мэйджора в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «мэйджор» по пляжному волейболу. Российские «пляжники»как победители подгруппы начинали плей-офф с 1/8 финала. Россияне не смогли выйти в четвертьфинал, в трёх партиях уступив американцамсо счётом 1:2 (25:23, 17:21, 9:15). Матч продолжался 49 минут.После поражения Красильникова и Лямина представителей России в мужском турнире не осталось.завершили турнир на стадии 1/16 финала.